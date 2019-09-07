Flaş HaberKaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün cezası
Son Dakika
Dolandırıcılık şüphelisi: Oğlumun yaşı küçük, siz beni çekin
ANTALYA'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları 'satılık tarım aletleri' ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ü.G. adlı kadın ile B.B. (19) ve babası K.B., yakalandı. Baba K.B., kendilerini görüntüleyen...
GÜVENLİK 07.09.2019, 10:18
ANTALYA'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları 'satılık tarım aletleri' ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ü.G. adlı kadın ile B.B. (19) ve babası K.B., yakalandı. Baba K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.
Antalya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşılan 'satılık tarım arazileri' ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İlanları inceleyen ve şikayetçilerin ifadesine başvuran polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerden Ü.G. adlı kadını Konya'da, B.B. ve babası K.B.'yi Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakaladı. Dün yapılan operasyonda yakalanan Ü.G. de Antalya'ya getirildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.
Antalya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşılan 'satılık tarım arazileri' ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İlanları inceleyen ve şikayetçilerin ifadesine başvuran polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerden Ü.G. adlı kadını Konya'da, B.B. ve babası K.B.'yi Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakaladı. Dün yapılan operasyonda yakalanan Ü.G. de Antalya'ya getirildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0