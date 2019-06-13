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Dolandırıcılık şüphelisi Mersin'de yakalandı

HATAY'ın Payas ilçesindeki bir fabrikadan aldığı yükü Konya'daki sahibine teslim etmediği iddia edilen nakliyeci N.U. (64), yakalandı. Konya'da yaşayan nakliye firması sahibi Ş.K. (21), bir müşterisinin Hatay'ın Payas ilçesindeki fabrikadan...

Dolandırıcılık şüphelisi Mersin'de yakalandı
HATAY'ın Payas ilçesindeki bir fabrikadan aldığı yükü Konya'daki sahibine teslim etmediği iddia edilen nakliyeci N.U. (64), yakalandı.
Konya'da yaşayan nakliye firması sahibi Ş.K. (21), bir müşterisinin Hatay'ın Payas ilçesindeki fabrikadan aldığı 150 bin TL değerindeki 26 ton demirin kente taşınması için N.U. ve oğlu Ü.U. (28) ile anlaştı. Yükü kiralık TIR ile teslim alan baba ve oğlu ortadan kayboldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede daha önce de buna benzer olaylara karıştıkları ileri sürülen N.U. ve Ü.U. ile TIR sahibi U.Ç.'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, N.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.Ç. ve Ü.U.'nun yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aynı yöntemle 13 dolandırıcılık olayına karıştıkları ileri sürülen 3 şüphelinin Manisa, Nevşehir, Kocaeli, Muğla, Adana, Ankara, Hatay ve Mersin illerinden teslim aldıkları 1 milyon 230 bin TL değerindeki malzemeleri satarak yüksek miktarda kazanç sağladıkları belirtildi.

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