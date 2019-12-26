'Dolandırıcılık' sanığına hapis ve para cezası

KAYSERİ'de Ç.Ç. (25) adlı kadının banka hesap bilgilerini kullanarak 3 bin 500 TL'yi kendi hesabına aktardığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan işçi Ömer Faruk A. (28), 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 7 Haziran’da meydana geldi. Ç.Ç., banka hesabında şüpheli işlem yapıldığını fark etti. Savcılığa yapılan şikayet sonrası Ç.Ç.’nin hesabından toplam 3 bin 500 TL’nin şüpheli Ömer Faruk A.'nın hesabına aktarıldığı belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Ömer Faruk A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'dolandırıcılık' suçundan tutuksuz yargılanan Ömer Faruk A., duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Adliyesi’nden bağlandı. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ömer Faruk A., "Namusum üzerine yemin ederim kimseyi dolandırmadım. Mağdurun bir lirasını dahi kullanmadım. Her şey ortada, adaletinize güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk A.'ya, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 TL para cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

