Dolandırıcılık çetesinden 10 milyon TL'lik çek ve senet çıktı

KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik 3'ü kadın, 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen senet ve çek tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği belirtildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı.

10 MİLYON TL'LİK ÇEK VE SENET

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda basına gösterildi. Malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı.

Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, "Kayseri ve İstanbul'daki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 66 çeşitli kişi ve firmalara ait senet, 35 çek, 14 sahte firmalar adına düzenlenmiş kaşe, mağdur edilen insanlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, 3 tabanca, 3 tüfek, tapu fotokopisi, özel yapılmış kurye kıyafeti ele geçirildi" dedi. Mustafa Işık, operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın, 15 örgüt üyesinin tamamının yakalandığını söyledi. Işık, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edileceğini belirtti.



FOTOĞRAFLI