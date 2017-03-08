Dolandırıcıların tuzağına düşmedi

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da emekli öğretmen Selime Gülmez, kendini arayıp polis olarak tanıtanlara karşı uyanık davranınca tuzağa düşmekten kurtuldu.

Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Selime Gülmez'i bu sabah telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "Hesabınızdan terör örgütüne para aktarılmış. Parayı yurtdışına göndermişsiniz. Eşiniz ve sizi tutuklayacağız. Evde altın, para ne varsa gelecek olan iki arkadaşımıza verin" dedi. Okuduğu ve izlediği haberleri hatırlayarak arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Selime Gülmez, inanmış gibi davranarak eşini aramak için süre istedi. Hemen ardından da polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine Gülmez çiftinin evine gelen polisler beklemeye başladı, ancak dolandırıcılar bir daha aramadı.

Dolandırıcıların çok inandırıcı konuştuğunu belirten Selime Gülmez, "2 kişinin eve gelip altın ve paraları alacağını söylediler. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve kendilerini yakalatmak istedim. Ancak beni kandıramadıklarını anlamış olacaklar. İnsanlara ait özel bilgilere nereden ulaşıyorlar anlaşım değilim. Kesinlikle insanlar bu tuzağa düşmesinler" dedi.

BİR AY ÖNCE DE EŞİNİ ARAMIŞLAR

Eşini dolandırmak isteyen çetenin bir ay önce de kendisini aradığını söyleyen Gülmez'in eşi makine mühendisi İbrahim Gülmez, "Beni arayan kişiler de kimlik bilgilerimi söyledikten sonra sigorta yaptırmamı, yapmadığım taktirde polislerin kendisini alarak cezaevine götüreceği bahanesiyle dolandırmaya çalıştılar. İstedikleri hesaba para yatırmamı istediler ama ben yatırmadım" diye konuştu.

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