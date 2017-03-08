Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Dolandırıcıların tuzağına düşmedi

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da emekli öğretmen Selime Gülmez, kendini arayıp polis olarak tanıtanlara karşı uyanık davranınca tuzağa düşmekten kurtuldu. Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Selime...

Dolandırıcıların tuzağına düşmedi

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da emekli öğretmen Selime Gülmez, kendini arayıp polis olarak tanıtanlara karşı uyanık davranınca tuzağa düşmekten kurtuldu.
Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Selime Gülmez'i bu sabah telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "Hesabınızdan terör örgütüne para aktarılmış. Parayı yurtdışına göndermişsiniz. Eşiniz ve sizi tutuklayacağız. Evde altın, para ne varsa gelecek olan iki arkadaşımıza verin" dedi. Okuduğu ve izlediği haberleri hatırlayarak arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Selime Gülmez, inanmış gibi davranarak eşini aramak için süre istedi. Hemen ardından da polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine Gülmez çiftinin evine gelen polisler beklemeye başladı, ancak dolandırıcılar bir daha aramadı.
Dolandırıcıların çok inandırıcı konuştuğunu belirten Selime Gülmez, "2 kişinin eve gelip altın ve paraları alacağını söylediler. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve kendilerini yakalatmak istedim. Ancak beni kandıramadıklarını anlamış olacaklar.  İnsanlara ait özel bilgilere nereden ulaşıyorlar anlaşım değilim. Kesinlikle insanlar bu tuzağa düşmesinler" dedi.
BİR AY ÖNCE DE EŞİNİ ARAMIŞLAR
Eşini dolandırmak isteyen çetenin bir ay önce de kendisini aradığını söyleyen Gülmez'in eşi makine mühendisi İbrahim Gülmez, "Beni arayan kişiler de kimlik bilgilerimi söyledikten sonra sigorta yaptırmamı, yapmadığım taktirde polislerin kendisini alarak cezaevine götüreceği bahanesiyle dolandırmaya çalıştılar. İstedikleri hesaba para yatırmamı istediler ama ben yatırmadım" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.