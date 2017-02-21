Dolandırıcılara inandı 37 bin lirasından oldu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da oto tamircisi 52 yaşındaki Veysel Ünsal, telefonla arayan dolandırıcıların sözlerine inanıp, 37 bin lirayı kendisine söylenen bir ağacın altına bıraktı. Dolandırıldığını anlayıp, geri dönen ancak bıraktığı parayı bulamayan Ünsal, "Gitti bunca yıllık birikimim" diye dert yandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nde oto tamirciliği yapan Veysel Ünsal'ı telefonla arayan bir kişi kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp, "Kimliğin FETÖ'cülerin eline geçmiş. Kimse ile konuşma, kimseye haber verme, telefonu da kapatma, onları da yakalayacağız. Bütün bilgilerine ulaşıldı. Bir tane araban var. O arabayla ikiz plaka çıkartıp başka bir otomobile takmışlar. Bu araba Mardin'de yakalanmış silah çıkmış, kaçakçılık yapılıyor. Yurt dışına kaçacaklar. Operasyon aşamasındayız kimseyle görüşme" diyerek korkuttu. Ünsal'ın telefonda paniklediğini fark eden dolandırıcılar, bankadaki tüm parasını çekip Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerindeki bir ağacın altına bıraktırdı. Parayı bırakıp ayrılan Ünsal'a telefonda, "Biz şu anda seni görüyoruz. Parayı hanımına teslim edeceğiz" diyen dolandırıcılar, aynı anda olay yerine yönlendirdikleri bir suç ortaklarının poşeti almasını sağladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, geri dönen ancak bıraktığı parayı bulamayan Ünsal, polisten yardım istedi. Ünsal, "Çocukluğumdan beri çalışıyordum. Belki 30 yıllık birikimimdi. Bunca yıllık birikimim gitti" dedi.

2 KİŞİ YAKALANDI, PARA BULUNAMADI

Paranın bırakıldığı bölgeye yakın iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden birinin eşkalini belirledi. Olaydan 3 saat sonra dolandırıcının kullandığı otomobil, D-400 Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunan 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan ekipler, Veysel Ünsal'ın parayı koyduğu poşeti buldu, ancak para ele geçirilemedi. Polisin soruşturması sürüyor.

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