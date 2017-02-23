 Dolandırıcılara 193 bin 700 euro ile 26 bin TL kaptırdı (2)

'PARANIZ DA HEP BOZUKMUŞ, ÇITIR ÇITIR YİYORUZ'

193 bin 700 euro ile 26 bin Türk lirası dolandırılan Durmuş Ali Dağ'ın eşi Vesile Dağ, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, olay sonrası dolandırıcıların telefonla arayarak kendileriyle dalga geçtiğini söyledi. Vesile Dağ, şunları söyledi:

"Bizi öyle bir heyecana getirip korku verdiler. Ben onlara inanmadığımı, dolandırıcı olduklarını söyledim. 10 dakika kadar konuştuk. Bizi inandırdılar. Bu arada eşimin de telefonu çaldı. Eşim diğer odada onlarla konuşuyordu. Onu bankaya çağırmışlar. Eşim bana haber vermeden bankaya gitti. Ben bu arada benimle konuşan kişiye gidip karakola sorayım dedim. O da 'Tamam siz gidin sorun' dedi. Ancak ben eşimi aradığımda telefonu cevap vermedi. 155'i aradım ancak heyecandan ve korkudan ne yapacağım şaşırdım. Derdimi anlatamadım. Polis de gelmedi. Telefonu kapatıyorum yine arıyorlar. Komşularım zilimi çalıyor. Korkudan onlara dahi kapıyı açamadım. Bu arada telefonu kapattılar. Eşimden parayı almışlar. Beni arayan ses hep aynıydı. Aynı ses daha sonra 3 kere daha aradı. Benimle alay ettiler. 'Paranız da hep bozukmuş, çıtır çıtır yiyoruz' dedi. Pişkin pişkin gülüyordu."