Dolandırıcılar yakalandı, 35 bin lira ile 270 gram külçe altın bulundu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, telefonla arayıp, adının FETÖ/PDY operasyonunda geçtiği yalanıyla korkuttukları kadının 35 bin lirası ile 270 gram külçe altınını dolandıran 1'i Suriye uyruklu 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, tutuklanırken, külçe altın evinden çıkan Suriyeli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli'de yaşayan H.E.'yi dün telefonla arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan İ.T., "FETÖ operasyonunda adınız geçiyor; ancak biz tahkikat sonucu sizin ilginiz olmadığı sonucuna ulaştık. Mağdur olmamanız için sizi bu durumdan kurtarabilmek için biraz paraya ihtiyacımız var" yalanını söyledi. H.E.'nin üzerinde parasının olmadığını söylemesi üzerine İ.T., "Altınlarınız varsa o da olur" dedi. Bunun üzerine H.E., telefondaki kişiye inanıp, Sevgi Yolu'ndaki kuyumcu dükkanına daha önce emanet olarak verdiği toplam 270 gram külçe altınını alıp, Kent Meydanı'nda buluştuğu İ.T.'ye teslim etti. İ.T.'nin tekrar kendisini arayıp, 35 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylemesi üzerine H.E., tekrar kuyumcu dükkanına gitti. Durumdan şüphelenen kuyumcunun uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan H.E., polise başvurdu. Polis ekipleri, kuyumcu dükkanında buluştukları H.E.'den telefondaki kişinin istediği yere seri numaralarını aldıkları parayı götürmesini istedi. H.E.'nin, buluşma noktasında parayı teslim etmesinin ardından harekete geçen polis, İ.T.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerindeki paraya el koyuldu; ancak daha önce aldığı külçe altın bulunamadı. İ.T., polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, külçe altını tanıdığı Suriye uyruklu S.E.'ye teslim ettiği anlattı. Bunun üzerine S.E. de evinde gözaltına alındı. Evdeki aramada külçe altınlar da bulundu. S.E. de gözaltına alındı.

Paralar ve altın, tutanakla sahibi H.E.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

