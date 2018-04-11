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Dolandırıcılar, 'valiyim' diyerek iş insanının 30 bin lirasını aldı

ELAZIĞ'da kendilerini 'vali' olarak tanıtarak dolandırdıkları bir iş insanının 30 bin lirasını alan Barış G.(25) ve Emin D. (43), Kırıkkale'de yakalandı. Elazığ'da yaşayan iş insanı M.İ.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini...

Dolandırıcılar, 'valiyim' diyerek iş insanının 30 bin lirasını aldı
ELAZIĞ'da kendilerini 'vali' olarak tanıtarak dolandırdıkları bir iş insanının 30 bin lirasını alan Barış G.(25) ve Emin D. (43), Kırıkkale'de yakalandı.
Elazığ'da yaşayan iş insanı M.İ.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini 'vali' diye tanıtarak, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. M.İ.'yi kampanyaya destek için ikna eden dolandırıcı, verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.İ., verilen hesaba 30 bin lira yatırdı. Daha sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayan M.İ., dolandırıldığını anlayınca polisi başvurarak şikâyetçi oldu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş insanı M.İ.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, şüpheli 2 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmada, şüpheliler Barış G. ve Emin D.'nin Kırıkkale'de bulunduğu belirlendi. Elazığ ve Kırıkkale polisinin ortak çalışmasıyla iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ'a getirilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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