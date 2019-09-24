Dolandırıcı mağduru emekli, bankadan parasının iadesini istedi

AFYONKARAHİSAR'da kredi kartından bilgisi dışında 699 liralık alışveriş yapıldığını fark eden Yaşar Özdamar (52), bankaya başvurup paranın iadesini ve kartının değiştirilmesini istedi. Bankanın parasını iade ettiği Özdamar, yeni gönderilen kartından da 80 liralık alışveriş yapıldığını belirterek, dolandırıcılık mağduru olduğunu ve bu paranın da ödenmesi için bankaya başvurduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'da emekli Yaşar Özdamar, yaklaşık 2 ay önce kredi kartından internet üzerinden alışveriş yapıldığını fark etti. Kart ekstresini kontrol ettiğinde 699 liralık alışveriş yapıldığını gören Yaşar Özdamar, bankaya müracaat ederek, bilgisi dışında alışveriş yapıldığını ve paranın iadesini talep etti. Ayrıca kartının iptal edilmesini isteyen Yaşar Özdamar, yeni kart gönderilmesi talebinde de bulundu. Banka, yaptığı incelemenin ardından Yaşar Özdamar'ın bilgisi dışında yapıldığını iddia ettiği 699 liralık alışverişin parasını iade ederek, yeni kredi kartı gönderdi. Yaşar Özdamar yaklaşık 15 gün önce eline ulaşan ve henüz şifresini bile değiştirmediği yeni kartından da toplamda 80 lira olmak üzere iki ayrı alışveriş daha yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine yeniden bankaya başvuran Yaşar Özdamar bu paranın da iadesini istedi.



'BİR HIRSIZLIK VEYA YOLSUZLUK VAR'



Yaşar Özdamar, dolandırıcılık mağduru olduğunu ve bugüne kadar böyle bir şeyin başına hiç gelmediğini belirterek, "Kredi kartımın ekstresi geldi. Ekstrede yazanlardan şüphelendim ve bankaya gittim. Görevli bana 'Sen cep telefonundan internet üzerinden bir şey indirmişsin ve oraya kesiliyor paralar' dedi. 'Bir günde 12 defa mı indirmişim internetten' diye sordum. Sonra tanıdık bir arkadaşa giderek internetten baktırdım. O arkadaş bana kartımda hırsızlık olduğunu söyledi. 'Ama bankadanama başka bir şeyden' dedi. Hemen eski kartı iptal ettirdim. Yeni kart gönderdiler. Yeni gönderdikleri kartın şifresini bile açmadım. İptal ettiğim karttan harcanan 12 kalem alışveriş tutarı olan 699 TL'yi ödediler. Tekrar şifresini bile bilmediğim yeni kredi kartımdan aynı şekilde 2 adet daha internet üzerinden alışveriş yapılmış. Bankaya dilekçeler verdim. Banka geri ödemeyeceğini söyledi. Fakat iki gün sonra 'ödemeyeceğiz' dedikleri 699 TL'yi ödediler. Bu işe bir anlam veremedim. Bugüne kadar banka ile yaptığım tüm işlemlerin ekstresini istiyorum. Ben internetten bir şey indirdiysem banka bu parayı bana niye ödedi? Bir hırsızlık veya yolsuzluk var. Bankanın gerekli mercilerine başvurdum. Gerekirse çözüm bulamazsam yargıya da başvuracağım" diye konuştu.