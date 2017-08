Dolandıramadıkları kadını, 'Seni pişmiş tavuk yapacağız' diyerek tehdit etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çetenin, Balıkesir'de oturan yaşlı bir kadınla konuşmaları ortaya çıktı. Dolandırmaya çalışırken kendilerini yakalatanı kadından şikayetini geri çekmesi için 10 bin lira teklif eden dolandırıcının, kadını 'Seni pişmiş tavuk yapacağız' diyerek ölümle tehdit etmesi de dikkat çekti.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 Temmuz'da Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri dolandıran çete üyeleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıkan 35 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağlarına düşürdükleri 30 kişiden 2 milyon lira dolandırması engellenen çete üyelerinin, Balıkesirli yaşlı bir kadın ile yaptıkları konuşma ise dikkat çekti. Dolandırıcıları polise yakalattığı anlaşılan yaşlı kadını tekrar arayıp, şikayetini geri alması için tehdit eden dolandırıcı, kadına 10 bin lira teklif etti.

'YA 10 BİN LİRAYI AL, YA DA SENİ BİTİRECEĞİM'

Zaman zaman kadınla dalga geçen dolandırıcı, "Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL vereceğim şikayetini geri çekeceksin, ya da seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersin?" diyerek tehdit ediyor. Yaşlı kadının dolandırıcıdan korkmadığını belirterek evine çağırdığı konuşma kayıtlara şöyle yansıdı:

Dolandırıcı: Durdane hanım, iyi günler efendim

Kadın : Size de iyi günler

Dolandırıcı: Nasılsınız

Kadın : Çok mu lazım size iyiyim ya da kötüyüm buyurun

Dolandırıcı: Çok lazımsınız, gidip şikayetinizi geri çekeceksiniz

Kadın : Sebep

Dolandırıcı: Sebep, kobra gibi niye.

Kadın : Sen dolandırıcısın, ben de vatandaşlık görevimi yaptım hepsi bu kadar

Dolandırıcı: Sen vatandaşlık yapmadın kobra gibi, bir adamımızı uyuttun dağ gibi adamı

Kadın : Ben vatandaşlık görevimi yaptım, sen dolandırıcılık yapıyorsun, insanların canını yakıyorsun ben vatandaş olarak görevimi yaptım

Dolandırıcı: Sana bir iki soru soracağım sonra telefonu kapatacağım

Dolandırıcı: Sen kobra mısın değil misin?

Kadın : Hayır

Dolandırıcı: E peki bu bütün dolandırıcılar neden senin adını kobra koymuş

Kadın : O yani, bükemediğiniz eli öpmeniz gerekiyor. Herkesi dolandıracaksınız diye bir kanun var mı?

Dolandırıcı: Var.

Kadın : Olur mu öyle şey ya. Demek ki herkesi dolandıramayacaksınız. İkincisi, bu dolandırıcılığı bir iş haline getirdiyseniz, iş yerinde fire olur fire. Anladın mı? Her müşteri dükkandan mal satın almaz. Her müşteri sana bir şey kazandırmaz. Bu da iş firesi işte. Sayım yaptın mı sen yılbaşında. Beni dolandıramadıysan bunu da fireden sayacaksın. Bak akşam televizyonda insanlar sürekli çıkıyor. Onları da mı siz dolandırıyorsunuz.

Dolandırıcı: Evet

Kadın : E ne güzel devam et kaldığın yerden

Dolandırıcı: Biz seni dolandıramadık diye içimiz rahat etmiyor kobra

Kadın : Benim param olsa valla verirdim ya. İçinize oturdu bu kadar yalvardınız valla verirdim olsa. Bak yemin ettim. Benim param olsa valla verirdim ya bak yemin ettim.

Dolandırıcı: O adam yakalanmadı ki sen onu yılan gibi uyuttun

Kadın : Niye uyutacakmışım, yakalandı. Bu kadar dolandırıcılığı iyi biliyorsan bunu da bilmen lazımdı

Dolandırıcı: Valla içim yanıyor o adama ya ağabeyi de burada

Kadın : Çok üzgünüm. Senin için yanmaz. O insanların döktüğü gözyaşına değer mi. Sende vicdan var mı?

Dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer

Kadın : O insanların döktüğü gözyaşında boğulasın inşallah

Dolandırıcı: Geçen biz seni gördük. Haberini aldık.

Kadın : Sen ne yapmaya çalışıyorsun sadede gel sadede

Dolandırıcı: Seni pişmiş tavuk yapacağız. Bıçakla mı yoksa silahla mı?

Kadın : Sen sadede gel sadede ne istiyorsun

Dolandırıcı: Tamam onu soruyorum işte

Kadın : Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölür insan, insan bir kere ölür. Canı veren de Allah'tır. Sadede gel bitti

Dolandırıcı: Bu aşk böyle biter mi? Sana birini bulduk Balıkesir'den

Kadın : Bitti yeter kapat artık telefonu

Dolandırıcı: Seni arayıp senle moral buluyoruz kobra

Kadın : Telefonu kapatır mısın işim var benim

Dolandırıcı: Ne işin var

Kadın : Çay yapacağım

Dolandırıcı: Bana da bir bardak göndersene. Burada 5 başkomiserimiz var biri kahve istiyor. Gelip bizim yanımızda çalışır mısın kobra. Bizim çaycımız yok. Balıkesir'deyiz.

Kadın : Sen Balıkesir'de isen cesaretin varsa gelsene

Dolandırıcı: Seni evime davet ediyorum gel

Kadın : Madem korkmuyorsan gel yanıma hadi cesaretin varsa

Dolandırıcı: Ne korkacam lan

Kadın : Tamam o zaman gel. Balıkesir'de isen gel o zaman. Söz seni yakalatmayacağım gel.

Dolandırıcı: Kalkın lan gidiyoruz. Nerede görüşelim

Kadın : Nerede istersen

Dolandırıcı: O geçen ki geldiğimiz eve gelim mi?

Kadın : O ev benim değil ki

Dolandırıcı: O ev senin senin

Kadın : Bahçelievler Gül sokakta oturuyorum ben. İstersen araştırabilirsin

Dolandırıcı: Adres değiştiriyorsun

Kadın : Hayır ben Bahçelievler'de oturuyorum. İstersen fotokopisini bile yollayabilirim

Dolandırıcı: Haydi faks çek

Yaşlı kadın: Sen kimsin ki sana faks çekim

Dolandırıcı: Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL para vereceğim, şikayetini geri çekeceksin yada seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersen

Kadın : Çok korktum

Dolandırıcı: Korktun mu? Korkma gerek yok hangisini istiyorsun

Kadın : Çok korktum, ödüm koptu. Neyse işine bak işim var benim. Adamsan git kimi dolandırıyorsan dolandır. Beni dolandıramadın ama niye büyüttün ki bu işi. Bu kadar basit. Ben vatandaşlık görevimi yaptım

Dolandırıcı: Sen niye televizyona çıkmadın

Kadın : Niye çıkayım televizyona kendimi mi göstereceğim

Dolandırıcı: Evet

Kadın : Yeterince millet kendini gösteriyor

Dolandırıcı: Belki birisi kobrayla evlenmek istiyorum der

Kadın : Annen bacın var mı senin

Dolandırıcı: Var

Kadın : Onları verebilirsin

Dolandırıcı: Onlar istemiyorlar evli onlar senin gibi dul değiller

Kadın : Terbiyesizliğin lüzumu yok işine bak. Evlenmek isteyen anan bacın akraban olabilir onu istediğin yere verebilirsin

Dolandırıcı: Akrabam da yok

Kadın : Terbiyesizliğin adiliğin lüzumu yok kapat telefonu

Dolandırıcı: Ne kadar kıt bir insansın ya

Kadın : Ben kapatıyorum telefonu

Dolandırıcı: Ben seninle konuşmak istiyorum

Kadın : Tamam kapatma

(Telefon kapanır)

