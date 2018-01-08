DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Akkale Mahallesi'ndeki bir dokuma atölyesinde, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.Akkale Mahallesi'ndeki bir dokuma atölyesinde, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede eve yayıldı. Dokuma atölyesinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeyi aradı. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 18 araç ve 40 personelle yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Dokuma atölyesinde yangın nedeniyle hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI