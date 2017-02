Doktorun odasına girip cüzdanını çaldı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir hırsız, özel bir hastanede odasına girdiği doktorun cüzdanını çaldı. Başhekim Hakan Höbek hırsızı yakalatan kişiyi ve ailesini hastanelerinde ücretsiz check up yaptıracağını söyledi.

Gebze'de özel bir hastaneye giren hırsız, bir doktorun odasına girerek cüzdanını çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, koridorda bekleyen bir kişinin doktorun odadan çıkması, sekreterin de yerinden ayrılması ile içeri girerek masanın üzerinde duran cüzdanı çaldığı tespit edildi. Hırsızın daha sonra diğer katlara da çıkarak odaların kapılarını açıp içeridekilere bir şeyler sorduğu görüldü. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Özel hastanenin başhekimi Hakan Höbek hırsızın yakalanmasına yardımcı olan kişiyi hastanelerinde ücretsiz check up yaptıracaklarını belirterek, "İnşallah bu kamera görüntülerinden birileri bu hırsızı tanır ve emniyet güçlerine haber vererek yakalanmasını sağlar. Böyle bir durumda hırsız yakalanırsa yakalatan kişiyi ve ailesini hastane olarak check up yapacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI