Doktoru tartaklamaktan başhekime ceza

Nedim KOVAN/ ÜNYE (Ordu), () - ORDU’nun Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Güray Yılmaz, aynı hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgür Erdoğan'ı tartakladığı iddiasıyla 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı erteledi.

İddiaya göre olay geçen yıl Haziran ayında Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Güray Yılmaz, aynı hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Opr.Dr. Özgür Erdoğan'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Dr.Özgür Erdoğan, kolundan yaralandığını belirtip rapor alarak Başhekim Dr. Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Ünye 3'üncü Asliye Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan hakkında açılan davanın dünkü duruşmasına katılan Başhekim Dr.Yılmaz, "Herhangi bir darp eyleminde ve fiziksel temasta bulunmadım, suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Dr. Özgür Erdoğan'ın raporunu da dikkate alarak, Başhekim Dr.Güray Yılmaz'a 'kasten yaralama' suçundan 100 gün adli para cezası verip bunu 2 bin TL para cezasına çevirdi. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.



FOTOĞRAFLI