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Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması
SAMSUN'da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu. Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan...
GÜVENLİK 05.09.2019, 16:21
SAMSUN'da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu.
Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisince kavgaya müdahale edildi. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisince kavgaya müdahale edildi. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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