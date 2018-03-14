Doktora silahla tehdit iddiası

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli Dr. Şevket Adem Öztürk (49), muayene sırasında odaya girmek isteyen bir hastasının kendisini tehdit ettiği, mesai bitiminde ise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki ASM'de görevli Dr. Şevket Adem Öztürk, önceki gün odasında hasta muayene ederken, içeri giren E.Y. (65) adlı hastası kendisiyle görüşmek istedi. Dr. Öztürk içeride başka bir hasta olduğunu belirterek, E.Y.'ye daha sonra gelmesini söyledi. Hastanın çıkmasının ardından tekrar odaya giren E.Y., iddiaya göre Dr. Öztürk'ü "Sen beni tanıyor musun, sana göstereceğim, işini bitireceğim" diye tehdit etti. Dr. Öztürk'ün kendisini bu şekilde tehdit edemeyeceğini söylediği E.Y., daha sonra odadan ayrıldı.

'NE YAPACAKSAN YAP'

Aynı gün mesai bitimi ASM'den ayrılan Dr. Şevket Adem Öztürk, aracına yöneldiği sırada yanına yaklaşan E.Y., montunun içinden tabanca çıkardı. İddiaya göre, mermiyi ağzına sürdüğü tabancayı doktora doğrultan E.Y., Öztürk'ün "Ne yapacaksan yap" demesi üzerine tabancayı indirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, ASM'ye dönerek jandarmaya haber verdi.

ÜZERİNDEN MANTAR TABANCASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dr. Şevket Adem Öztürk ile Göynük Mahallesi'nde oturan E.Y.'yi ifadesi için karakola götürdü. E.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise mantar tabancası bulundu. Dr. Öztürk, jandarmadaki ifadesinde E.Y.'nin kendisine doğrulttuğu tabancanın, üzerinden çıkanla aynı olmadığını belirtti. Jandarmada ifadesi alınan E.Y., serbest bırakıldı.

'DOKTOR SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, Cumhuriyet savcılığına giderek E.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Dr. Öztürk, jandarmada ifade verdikten sonra karakolda yanına yaklaşan ve E.Y.'nin bir yakını olduğunu düşündüğü kişinin, kendisini "Doktor seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit ettiğine de suç duyurusunda yer verdi. Dr. Öztürk ifadesinde can güvenliğinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ OLAYI KINADI

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Dr. Şevket Adem Öztürk'e yapılan saldırıyı kınadı. Ünal Hülür, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"12 Mart 2018 Pazartesi günü Kemer Göynük ASM 0715008 no'lu Aile Hekimliği Birimi'nde görevli Dr. Şevket Adem Öztürk hasta ve hasta yakını tarafından görevi başındayken şiddete maruz kalmış olup, olayla ilgili Beyaz Kod bildirimi yapılarak jandarmaya haber verilmiştir. Yaşanılan bu olay tüm sağlık camiasını derinden üzmüştür. Sağlık hizmeti, en değerli hizmetlerdendir. İnsan üstü bir özveri ve fedakârlık örneği göstererek 7 gün, 24 saat halkımıza hizmet veren sağlık personellerimize sözlü veya fiziksel şiddet uygulayan kişi ve kişileri nefretle kınıyor, sağlık alanında halkımızın ve tüm dünyanın takdir ettiği gelinen noktayı hatırlatarak halkımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür olayların kurumumuz adına takipçisi olacağımızın önemle altını çiziyoruz. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz."



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