Doktora silahla tehdit iddiası (2)

SUÇLANAN ADAM KONUŞTU

Antalya'nın Kemer ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli Dr. Şevket Adem Öztürk'ün kendisini tehdit ettiği ve tabanca doğrulttuğu iddiasıyla hakkında şikâyetçi olduğu E.Y., 'ya konuştu. Olay günü Dr. Şevket Adem Öztürk'e hem kan kanseri hastalığı hem de tansiyonu için muayeneye gidip ilaç yazdırdığını anlatan E.Y., "Eczaneye gittim, 40 gram yazmış, 20 gram olması lazımdı. Döndüm geriye kapıyı vurdum, girdim. İçeride hastası vardı. Girince 'Çık dışarı' dedi. Çıkınca, oturdum oraya. Hastası çıkınca içeri girdim, ilacımın değişmesi lazım diye. Daha sonra 'Doktor bey yıllardan beri tanıyorum bana niye öyle bağırarak azarladınız' dedim. Ağrıma gitti. Ondan sonra bir anda ayağa kalktı. Üzerime geldi, koca adam. Zaten benim vücuduma vurulduğu zaman kandan dolayı iyileşmiyor, o duruma düşüyorum. Kapıyı açtı bir de beni dışarıya çağırıyor. Ben de o sırada çocuklarımdan birini aradım, 'Baba çık dışarı' dedi. O arada sinirle her şeyi yapabilirdim. 70 yaşında bir adamım" dedi.

'TORUNUN MANTAR TABANCASI VAR'

Daha sonra eve gittiğini, akşam üzeri ise torununun mantar tabancasına fişek almak için dışarı çıktığını aktaran E.Y., "Saat kaçtı bilmiyorum. Oradan geçiyordum, o da sanırım arabaya biniyordu. Yolun üzeri, arada 50- 100 metre mesafe var. Orası benim her zaman gittiğim yol. 'Ne bakıyorsun' dedi. Ben de 'Ne istiyorsunuz benden' dedim. Üzerime yürümeye başladı. Uzaktan bende de torunun mantar tabancası var. O da Allah'tan yanımda, o kurtardı beni. Çünkü üzerime geliyor, ben de çıkarttım, tuttum. Ondan sonra da yürüdüm, gittim. Orada bana 'Neden küfrettin' diyor. 'Ben sana küfretmedim doktor bey' dedim. Olay bu. Sadece orada korktum. Ondan sonra jandarmalık, karakolluk olduk" diye konuştu.

'BEN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Göynük'te oturanların doktordan şikayetçi olduğunu ve hakkında imza kampanyası başlattığını öne süren E.Y., şöyle dedi:

"Bir sürü imza da toplanıyor. Onu önce orada bir öğrenin, ondan sonra beni istediğiniz gibi yargılayın. Herkes yaşıyor bu olayları. Bundan sonra yargının işi, bundan sonra yargıda uğraşacağız. Doktorun insanlara saygılı olması gerekiyor, böyle hata olmaz. Ona üzülüyorum. Ben de jandarmada doktorla ilgili suç duyurusunda bulundum. Şikayetlerim var. İki taraf da şikayetçi. Doğrusunu yapacak olan adalettir. Adalet mülkün temeliyse ve orada yazıyorsa bu adalet de onu sağlayacak."



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