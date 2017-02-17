Doktora şantaj davasında sanıklara verilen ceza arttı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -BURSA’da çocuk doktoru Hüseyin T.'ye, birlikte olduğu kadınların gizlice çektiğini görüntülerini kaydettiği bilgisayarından bu görüntüleri kopyalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla Gencay M. ile arkadaşları Zihni S. ve Gökhan E., 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' ve 'şantaj' suçlarından 2'şer yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtayın kararı bozması üzerine bir kez daha yargılanan Gencay M., 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj' suçlarından toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme diğer 2 sanığa ise aynı suçtan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bursa’da birçok özel hastanede görev yapan çocuk doktoru Hüseyin T., 2010 yılında bilgisayarı arızalanınca tamir için servise verdi. İddiaya göre firmada çalışan Gencay M., doktorun kadınlarla çekilen seks görüntülerinin bilgisayarda görünce, bunların kopyalarını aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra çalıştığı firmadan ayrılan Gencay M., arkadaşları Zihni S. ve Gökhan E. ile doktoru arayıp şantaj yaptı. Doktorun suç duyurusunda bulunması üzerine üç şüpheli 2012 yılının 15 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, haklarında Bursa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'santaj' suçlarından dava açıldı.

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonrası mahkeme 3 sanığa, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek'ten 1'er yıl 3'er ay, 'şantaj' suçundan ise 1'er yıl olmak üzere toplam 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Yapılan itiraz sonucu Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi sanıkların 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından yargılanıp cezanın ise alt sınırdan verilmemesi için kararı bozdu.

Yargıtayın kararı bozması sonucu tutuksuz sanıklar Gencay M. ile arkadaşları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkemede bir kez daha yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Gencay M., "Ben kendisine şantaj yapmadım. Sadece bu tür görüntüleri bilgisayarında saklamaması için uyardım" derken, diğer sanıklar ise, "Bizim hiç bir suçumuz yok" diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, Gencay E.'ye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından toplam 4 yıl 6 ay; Zihni S. ve Gökhan E.'ye de aynı suçlardan hafifletici nedenleri de dikkate alarak 3'er yıl 4 ay hapis cezası verip hükmün okunmasını geri bıraktı. Yargıtay'ın kararı onaylaması halinde Gencay E. cezaevine girecek. Diğer iki sanık ise 3 yıl içersinde suç işler ve hüküm giyerlerse bu cezalarını da çekecek.

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