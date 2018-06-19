Doktor ve hemşirelere bıçak çekti, tutuklandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hastaneye getirdiği hamile eşi ile ilgilenmediğini iddia ettiği doktor ve hemşirelere bıçak çeken Mustafa İncikli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kadirli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hamile eşini Kadirli Devlet Hastanesi'ne getiren Mustafa İncikli, kendileri ile ilgilenmediğini öne sürerek sağlık görevlileri ile tartıştı. Daha sonra başhekimliğe giden İncikli, eşinin hamile ve hasta olduğunu, kendileri ile ilgilenilmediğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Başhekimlikten ayrılan İncikli, iddiaya göre tekrar tartışmaya başladığı doktor ve hemşirelere bıçak çekti. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği İncikli, yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Mustafa İncikli, sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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