Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne'de okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Beşiktaş'ta avukata evinin önünde silahlı saldırı
Avukata evinin önünde silahlı saldırı
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün; 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün;...

Doktor tartıştığı temizlik personeli şefini acil serviste tabancayla yaraladı (2)

YASAK AŞK İDDİASI Soma Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A.'nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına...

Doktor tartıştığı temizlik personeli şefini acil serviste tabancayla yaraladı (2)

YASAK AŞK İDDİASI
Soma Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A.'nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan, ancak olay yerinin kendi bölgelerinin dışında kalması nedeniyle polise teslim edilen L.A.'nın ilk ifadesinde, Top'un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B.A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. L.A.'nın polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314