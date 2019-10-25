Doktor, otomobilinde uyuşturucu ile yakalandı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Aydın'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli 35 yaşındaki pratisyen hekim Elif Ç. hakkında Aydın Valiliği'nce açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimiz Nazilli Devlet Hastanesi personelinden Dr. Elif Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yukarıda adı geçen personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()