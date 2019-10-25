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Doktor, otomobilinde uyuşturucu ile yakalandı (2)
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Aydın'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli...
GÜVENLİK 25.10.2019, 17:02
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Aydın'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli 35 yaşındaki pratisyen hekim Elif Ç., görevden uzaklaştırıldı.
Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nazilli Devlet Hastanesi personelinden Dr. Elif Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren adı geçen personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN, ()
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