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Doktor oğlunun müdahalesi Ukraynalı turisti kurtarmaya yetmedi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kaldığı otel odasında fenalaşan Ukraynalı Volodymyr Zubarev (62), kendisi gibi doktor olan oğlu Oleg Zubarev (33) ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemer'e...

Doktor oğlunun müdahalesi Ukraynalı turisti kurtarmaya yetmedi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kaldığı otel odasında fenalaşan Ukraynalı Volodymyr Zubarev (62), kendisi gibi doktor olan oğlu Oleg Zubarev (33) ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kemer'e tatile gelen ve Tekirova Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen ikisi de doktor olan Volodymyr Zubarev ve oğlu Oleg Zubarev, dün bir süre vakit geçirdikten sonra odalarına çıktı. Saat 02.00 sıralarında babasının fenalaştığını gören Oleg Zubarev, ilk müdahaleyi yaptı. Oleg Zubarev'in durumu otel yetkililerine haber vermesi üzerine otele sağlık ekipleri çağrıldı. Volodymyr Zubarev gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Volodymyr Zubarev'in cansız bedeni, Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemer cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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