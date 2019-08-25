Doktor kızını öldüren baba, iki araca daha GPS yerleştirmiş

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, aracına koyduğu GPS cihazı ile Antalya'dan itibaren takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), önce otomobiline çarparak kaza yaptıran ardından da kurşunlayarak öldüren Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), 2 aracı daha GPS ile takip ettiği ortaya çıktı. Anne Gülden Y.'nin avukatı Berna Menteş, "Zanlı, bu araçları, müvekkilimin bindiğini düşündüğü için takip etmiş. Ancak müvekkilim bu araçlara binmiyordu" dedi.

Olay, 27 Haziran'da meydana geldi. Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı.Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Ardından da tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Edremit Adliyesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİ ARACI DAHA TAKİP EDİYORMUŞ

Savcılık soruşturması halen sürerken anne Gülden Y.'nin avukatı Berna Menteş, "Zanlı, kızının kullandığı aracın haricinde, müvekkilimin bindiğini düşündüğü başka iki araca da GPS cihazı takmış. Bunu, kendisi söylüyor. Ayrıca, bu cihazları internetten aldığını da beyan ediyor. Ancak müvekkilim bu iki aracı kullanmıyordu" dedi. Menteş, cinayetin vahşice işlendiğini belirterek, katil zanlısının en ağır cezayı alması için uğraştıklarını söyledi.



