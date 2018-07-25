Doktor, astsubay eşinin silahı ile intihar etti

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde görevli doktor Zeynep Öztürk T. (27), astsubay eşinin tabancasını kalbine ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Zeynep Öztürk T., evinde bulunduğu sırada iddiaya göre, astsubay olan eşi A.T.'nin tabancası ile kendini vurdu. Kalbine tek el ateş eden doktor, hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Zeynep Öztürk T.'nin boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.