Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Doğuştan kalbi delik Suriyeli bebek yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da doğuştan kalbi delik olan Suriyeli 2 yaşındaki Haj Abdullatif, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez İlçesi, Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerin süren yaşanan...

Doğuştan kalbi delik Suriyeli bebek yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da doğuştan kalbi delik olan Suriyeli 2 yaşındaki Haj Abdullatif, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez İlçesi, Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerin süren yaşanan iç savaştan kaçan Abdullah Abdullatif, eşi ve doğuştan kalbi delik olan oğlu Haj ile önce Isparta, ardından Antalya'ya geldi. İnşaatlarda çalışan Abdullah Abdullatif, bir taraftan da oğlunun tedavisini sürdürdü. Haj Abdullatif, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Haj Abdullatif, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdullatif'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.