Doğurduğu bebeği ölüme terk eden kadına müebbet hapis

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te evlilik dışı ilişkiden hamile kalıp, yaşadığı evin tuvaletinde klozette doğurduğu bebeği, havalandırma boşluğuna bırakarak ölümüne yol açan 21 yaşındaki Gamze D., tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Şahinbey İlçesi'nde 23 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Gamze D., evlilik dışı ilişkiden hamile kalıp, bunu çevresinden gizledi. Gamze D. hamileleğinin 9'uncu ayında, evinin tuvaletindeki klozette doğum yaptı ve dünyaya bebeği, apartmanın havalandırma boşluğuna bıraktı. Havalandırma boşluğundan bebek sesi duyanlar, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından havalandırma boşluğundan alınarak hastaneye götürülen bebek, kurtarılamayarak öldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Gamze D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Gamzi D., bugün karar duruşmasında hakim karşısına cıkarıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gamze D. ve avukatı katıldı. Duruşmada daha önce verdiği savunmayı tekrarlayan Gamze D., ek savunma yapmadı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporu raporundaki bebeğin doğumu sırasında klozete düşmesi sonucu iç organlarının yaralanması sonucu öldüğü, eğitim durumu göz önünde alındığında sanığın evlilik dışı hamile kaldığı, kilosundan dolayı durumu fark etmediği savunmalarının samimi ve inandırıcı olduğunu ve bu sebeple de sanığın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Gamze D. ise bebeğin ölümünde kastının bulunmadığı savunmasını yineleyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, suçun işlenişi, sanığın kastına dayalı kusurunu ağırlıklarıyla birlikte değerlendirip, Gamze D. için alt soydan ve kendini savunamayacak kişiyi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Yargılama boyunca sanığın olumlu davranışlarından dolayı mahkeme heyeti, daha sonra Gamze D.'yi ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.