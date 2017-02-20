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Doğup, büyüdüğü evde intihar etti

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 28 yaşındaki Mehmet Özkara, doğup, büyüdüğü boş evde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan evli, bir çocuk babası...

Doğup, büyüdüğü evde intihar etti
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 28 yaşındaki Mehmet Özkara, doğup, büyüdüğü boş evde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan evli, bir çocuk babası Mehmet Özkara, bugün saat 13.00 sıralarında doğup büyüdüğü Yeni Mahalle, 28 Sokak'ta bir süredir boş duran eve geldi. Özkara, burada tavana bağladığı iple kendini astı. Mahalle sakinlerinin durumu farkedip, haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkara'nın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Evi, Turan Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde olan Özkara'nın bir süredir ailevi problemleri olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

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