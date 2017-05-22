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Doğumgünü partisinde 16 öğrenci pastadan zehirlendi

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda düzenlenen doğum günü partisinde ikram edilen yaş pastadan yiyen 16 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün öğlen saatlerinde...

Doğumgünü partisinde 16 öğrenci pastadan zehirlendi
ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda düzenlenen doğum günü partisinde ikram edilen yaş pastadan yiyen 16 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Okuldaki 5'inci sınıf öğrencisi bir çocuk için doğum günü partisi düzenlendi. Kutlama kapsamında alınan yaş pastadan ikram edilen öğrenciler, yedikten bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince öğretmenleri sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 16 öğrenciyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilere serum tedavisi uyulandı. Zehirlendikleri belirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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