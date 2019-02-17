Doğumdan sonra ölen anne son yolculuğuna uğurlandı

ADAPAZARI'nda doğumdan 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak yaşamını yitiren Burcu İri (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Valiliği'nde görev yapan Burcu İri, önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Ali' adını verdikleri sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sora yeni doğan ünitesine alınan Burcu İri, 5 saat sonra kanaması artınca fenalaştı. Ameliyata alınan Burcu İri, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Burcu İri'nin cenazesi, otopsinin ardından Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde Hidayet Camii'ne getirildi. Kemal İri, eşinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, valilik personeli, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burcu İri'nin cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güneşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI