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Doğum yapan FETÖ sanığına önce tutuklama, ardından tahliye

MERSİN, () - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan A.A., doğum yaptığı hastaneden taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce tutuklandı,...

Doğum yapan FETÖ sanığına önce tutuklama, ardından tahliye

MERSİN, () - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan A.A., doğum yaptığı hastaneden taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce tutuklandı, ardından mahkemenin yeni kararıyla tahliye edildi.
Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yazılı açıklama yapıldı. Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde özel bir hastanede doğum yapan A.A. hakkında, FETÖ/PDY soruşturmasında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi. A.A., doğumun gerçekleşmesi ve taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.
Ereğli Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ifadesi alınan genç kadının tutuklanmasına karar verildi. Adı geçen kişinin Mersin dışında yakalanması nedeniyle tutuklama işlemi vicahiye çevrilirken, yeni doğum yapmış olması yönündeki doktor raporlarının ulaşması üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda tutuklama kararını kaldırılarak, hakkında adli kontrol kararı verildi.
Mahkemenin kararının ardından Zonguldak Cezaevi'nde bulunan A.A. tahliye edildi.

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