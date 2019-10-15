Doğum yapan eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' diyerek bıçaklamış

GAZİANTEP'te, yeni doğum yapan, boşanma aşamasındaki eşi Güldane Yırtıcı'yı hastane odasında defalarca bıçaklayan tutuklu Ahmet Yırtıcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Yırtıcı'nın eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip bıçakladığı belirtildi.Olay, 23 Ağustos günü, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. 8 yıldır Ahmet Yırtıcı ile evli olan Güldane Yırtıcı, eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. 3'üncü çocuğuna hamile olan Güldane Yırtıcı, doğum için hastaneye gitti. Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Bu sırada Ahmet Yırtıcı da annesi ile birlikte hastaneye geldi ve oğlunu gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşiyle boşanma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Yırtıcı yanındaki ekmek bıçağıyla, hasta yatağındaki Güldane Yırtıcı'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Güldane Yırtıcı'yı hastane güvenliği kurtarırken, Ahmet Yırtıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet Yırtıcı hakkında 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesi hazırlandı.'BİR HİÇ YÜZÜNDEN YUVAMIZI YIKIYORSUN'İddianamede, şüpheli Ahmet Yırtıcı'nın eşini sürekli darbettiği için Güldane Yırtıcı'nın boşanma davası açtığı belirtildi. Gülay Yırtıcı'nın polise verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, olay günü Ahmet Yırtıcı'nın, doğum yapan eşini ziyarete gittiği ve 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip belindeki ekmek bıçağını çıkararak Güldane Yırtıcı'yı yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaraladığı ifade edildi. Olayda Ahmet Yırtıcı'nın eşini yüzünden, kolundan, başından bıçakladığı, dişlerini kırdığı ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade edildi.