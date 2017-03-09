Doğukan'ın katili: Kendimde değildim

BURSA'da internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için kahvenin önüne gelip rastgele ateş açınca 15 yaşındaki Doğukan Avcı'nın ölümüne aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Paşa'nın ise ağır yaralanmasına neden olan 27 yaşındaki Sezai İsanç'ın yargılanmasına başlandı. İsanç duruşmada, "Pişmanım, olay anında kendimde değildim" dedi.Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'nde, geçtiğimiz yılın ekim ayında meydana gelen olayda, Sezai isanç internetten satın aldığını söylediği pompalı tüfeği denemek için Küçükbalıklı Mahallesi'nde rastgele ateş açtı. Açılan ateşte kahvenin önünde çay içen lise öğrencisi Doğukan Avcı ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa ağır yaralandı. Yakında bulunan Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğukan Avcı yaşamını yitirirken, Mustafa Paşa ise uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi.Pompalı tüfeği getirmesi ve sonrasında kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Sezai İsanç, polis tarafından saklandığı evde yakalandı. 'Adam yaralamak' ve 'uyuştucu ticareti yapmak' suçlarından kaydı bulunan İsanç verdiği ifadesinde, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfeği denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım" dedi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.DOĞUKAN'IN YAKINLARINI POLİS DURDURDUHakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek' ve '"canavarca hisle çocuğu yaralamak' suçlarından iki kez ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Sezai İsanç'ın yargılanmasına başlandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı duruşmada ölen Doğukan Avcı'nın yakınları sanığa saldırmak istedi. Polis, öfkeli yakınları sakinleştirdi. Sanık Sezai İsanç, yaptığı savunmada emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayıp, "Hakim bey, kendimde değildim" dedi. Hakimin neden kendinde olmadığı sorusuna ise cevap vermedi.YAVRUMUN HAYALLERİ VARDIDuruşmada hazır bulunan ölen Doğukan Avcı'nın babası Mustafa Avcı, "Bu adam oğlumu genç yaşta neden öldürdü ? Sebebi neydi ? Yavrumun gelecek hayalleri vardı. Hepsi bitti, gitti. Silahı, sokakta insanlar rastgele kullanır mı hiç ? Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Olayda yaralanan Mustafa Paşa ise koltuk değnekleri ile geldiği duruşmada,"Doğukan ile oturuyorduk. Sanık bir anda pompalı tüfek ile rastgele ateş etti. Daha sonra kaçtı. Biz vurulduk. Doğukan öldü. Ben ise koltuk değnekleri ile yürümek zorunda kalıyorum. Geleceğimi çalan bu kişiden şikayetçiyim" diye konuştuDuruşma eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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