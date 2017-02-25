Doğubayazıt’ta PKK'ya üye olmaktan 3 kişi tutuklandı

Doğubayazıt'ta 14 Şubat günü düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken Y.S., S.Y., N.K. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklandı. Tutuklananlar Ağrı M tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Doğubayazıt'ta 14 Şubat günü düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken Y.S., S.Y., N.K. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklandı. Tutuklananlar Ağrı M tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.