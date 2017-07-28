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Doğubayazıt’ta kadın cesedi bulundu

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde üzeri kartonla örtülen kadın cesedi bulundu. Doğubayazıt'ın Yeni Mahalle semtinde oturanlar, sabah saatlerinde Şehitlik  Caddesi'nde bulunan boş bir arazide bir kadın...

Doğubayazıt’ta kadın cesedi bulundu

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde üzeri kartonla örtülen kadın cesedi bulundu.
Doğubayazıt'ın Yeni Mahalle semtinde oturanlar, sabah saatlerinde Şehitlik  Caddesi'nde bulunan boş bir arazide bir kadın cesedi gördü. Üzerine karton ve taş konularak kapatılan 30-35 yaşlarında Afganistan veya Pakistanlı olduğu tahmin edilen kadının cesedini görenler, durumu hemen polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin incelemesinin ardından ceset,  Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aynı yerde daha önce de yurda kaçak olarak girmeye çalışan göçmenlerin cesetlerinin bulunduğunu belirten yetkililer, kadının kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

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