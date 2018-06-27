Doğubayazıt'ta 2 kişi ölü bulundu, PKK infazı olduğu iddia edildi

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, biri hastane çalışanı diğeri ise köyde bakkal işleten 2 kişi ölü bulundu. Bölgede 2 kişinin Ak Parti destekçisi oldukları için terör örgütü PKK'lılar tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, yetkililerden, henüz bir açıklama yapılmadı.İlk olay, 25 Haziran günü Doğubayazıt ilçesine bağlı Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı dağı arasında kalan Yaygınyurt köyünde meydana geldi. Doğubayazıt ilçesinin Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten 8 çocuk babası Mevlüt Bengi'nin (46), Yaygınyurt köyü mevkiinde elektrik direğine bağlı ve başından tabanca ile vuralarak öldürülmüş olarak bulundu. Bengi’nin cesedi yapılan otopsinin ardından dün Türkmen köyünde toprağa verildi. İddiaya göre, Bengi'nin üzerinde, "Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir" yazılı bir not çıktı.Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi'nde ise, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, 25 Haziran günü evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından ölü bulundu.İlçede 2 kişinin Ak Partili oldukları ve PKK terör örgütü tarafından öldürüldükleri öne sürülürken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede PKK terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Türkmen, Yaygınyurt ve Güngören köylerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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