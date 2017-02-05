Doğubayazıt Belediye Başkanı 11 meclis üyesi tutuklandı

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan DBP’li Belediye Başkanı Rohat Özbay ile birlikte 11 belediye meclisi üyesi tutuklandı.

Doğubayazıt’ta belediye başkanı Rohat Özbay’ın işyeri ve evine 23 ocak günü operasyon düzenlendi. Belediye binası ile evde yapılan aramaların ardından Başkan Özbay ile birlikte 13 belediye meclisi üyesi de gözaltına alındı. Doğubayazıt Belediyesi'ne kaymakam Ulaş Akhan kayyum atandı.

Sorgusu tamamlanmasıyla Başkan Rohat Özbay ile birlikte adliyeye götürülen 13 belediye meclisi üyesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonunda serbest bırakılırken 12 kişi dün gece tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Başkan Rohat Özbay ve 11 belediye meclisi üyesi 'terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık' ve 'örgütün propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Başkan Özbay ile belediye meclisi üyeleri Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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