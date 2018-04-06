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Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK'ya operasyon

İnan KALYONCU/TRABZON, () - DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 3 ilde, terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle...

Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK'ya operasyon

İnan KALYONCU/TRABZON, () - DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 3 ilde, terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor. 
Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' sürdürülüyor. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor. 3 ildeki kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranıyor. 
ASKERİ HELİKOPTERLE BİRLİK TAKVİYESİ
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi ile Trabzon’un Tonya ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler, kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi. Çatışma bölgesine bugün askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi. Bölgede yoğunlaştırılan operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergahları havadan ve karadan takibe alındı.

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