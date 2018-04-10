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Doğu Guta'dan tahliye edilenler Fırat Kalkanı bölgesine yerleşiyor

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, ()- SURİYE'de, Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı...

Doğu Guta'dan tahliye edilenler Fırat Kalkanı bölgesine yerleşiyor

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, ()- SURİYE'de, Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kamplara yerleştiriliyor. Şu ana kadar 3 bin 548 kişinin geldiği bölgede, 100 bin kişinin barınacağı şekilde hazırlık yapılıyor.
Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın en büyük yerleşim birimi Duma'da bulunan muhalifler ve siviller, rejim güçlerinin ablukasının ardından zorunlu olarak tahliye edilmeye başladı. Doğu Guta'da zorunlu tahliyeler kapsamında rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinde 22 Mart'ta başlayan tahliyeler kapsamında şu ana kadar 3 bin 548 kişi güvenli bölgelere taşındı.
Doğu Guta'dan şu ana kadar 76 otobüs ile ayrılan 877'si kadın, 1346'sı çocuk, toplam 3548 kişi, TSK ve ÖSO tarafından güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine getirildi. Şu ana kadar Doğu Guta'dan ayrılanlanlar El Bab ve Azez'de bulunan 3 kampa yerleştirildi. Güvenli bölgeye ulaşan ve barınma merkezlerine yerleştirilen Doğu Gutalı sivillerin ihtiyaçları ise AFAD, Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve yardım kuruluşları tarafından karşılanıyor. İHH yetkililerinden Ali İmran Durman, Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillerin Fırat Kalkanı bölgesine geldiğini ve burada geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini söyledi. Otobüslerle yapılan tahliye ile güvenli bölgeye ulaşan siviller arasındaki yaralı ve hastalar da yine burada bulunan hastanelerde tedaviye alındı.
Öte yandan, tahliyeler kapsamında Doğu Guta'dan gelecek siviller için Azez, El Bab ve Cerablus bölgesinde 100 bin kişinin barınacağı şekilde hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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