Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı
Taha AYHAN/MALATYA, ()- ELAZIĞ depreminin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret etmesi beklenirken, güvenlik önlemi almak amacıyla ilçeye gelen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 özel harekat polisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçeside etkilendi. İlçeyi ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce güvenlik önlemi almaya giden özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 polis yaralandı. Yaralı polisler, deprem bölgesinde hazır bekletilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada devrilen zırhlı araç düştüğü yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Alanyaspor
|19
|35
|5. Fenerbahçe
|18
|34
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|19
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|6. Ümraniye
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Giresunspor
|19
|27
|10. Altay
|18
|24
|11. Balıkesirspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Athletic Bilbao
|21
|31
|7. Real Sociedad
|20
|31
|8. Valencia
|20
|31
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Espanyol
|21
|15
|20. Leganés
|20
|14
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016