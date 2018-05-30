Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Doğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Doğanşehir-Malatya karayolu üzerindeki Savaklı mevkiinde...

Doğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralı
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Doğanşehir-Malatya karayolu üzerindeki Savaklı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Angay yönetimindeki 46 EL 342 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Angay'ın da aralarında bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325