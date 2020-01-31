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Doğal gaz borusu alev aldı, patlama güvenlik kamerasında
Ordu Ünye'de, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
GÜVENLİK 31.01.2020, 22:00 01.02.2020, 00:39
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PATLAMA VE YANGIN KAMERADA
Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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