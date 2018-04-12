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Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması...

Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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