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Doğa yürüyüşünde kazara vurulan genç öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 18 yaşındaki Tunahan Türker, iddiaya göre yürüyüşe çıktığı arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurularak yaşamını yitirdi. Alanya'da oturan...

Doğa yürüyüşünde kazara vurulan genç öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 18 yaşındaki Tunahan Türker, iddiaya göre yürüyüşe çıktığı arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurularak yaşamını yitirdi.
Alanya'da oturan Tunahan Türker, 17 yaşındaki M.Ö. ve aynı yaştaki O.B., dün öğle saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Kuşyuvası mevkiinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında M.Ö.'nün taşıdığı av tüfeği iddiaya göre ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar önde yürüyen Tunahan Türker'in sırtına isabet etti. Kan içinde yerde kalan Türker'i iki arkadaşı geldikleri araca alarak yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine doğru yola çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri yolda karşılaştıkları araçtan yaralı Tunahan Türker'i alarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Çok kan kaybettiği belirlenen Tunahan Türker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, M.Ö. ve O.B.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren M.Ö., sıra halinde yürüdükleri esnada ayağının kayması sonucu elindeki tüfeğin ateş aldığını ve Tunahan Türker'i kazara vurduğunu iddia etti. M.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürerken, O.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tunahan Türker'in cenazesi ise morga konuldu.

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