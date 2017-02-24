Doçente demir çubukla bayıltan dayak (2)

'ÖLDÜ SANIP GİTMİŞLER'

Antalya'da demir çubukla dövülen Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirtti. Doç. Dr. Yılmaz, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Her gün olduğu gibi o gün de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan eşimi almak için gidiyordum. Kaldırımdan geçtikten sonra bir gencin arkamdan yaklaştığını gördüm. Hiç aldırış etmeden yoluma devam ettim. Bir an başıma aldığım darbeyle bayılmışım. Ben görmedim ama görgü tanıkları söylüyor. Plakasız bir motosikletle yaklaşık 40 dakika beklemişler. Olayı gerçekleştirdikten sonra beni öldü sanıp bırakıp gitmişler."

Olaya basit bir darp olayı olarak bakmadığını söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, "Ben şimdiye kadar çok önemli yerlerde başarılı bir şekilde görev yaptım. Bunun yanında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda gözaltı olayı oldu. Bu olaylar sırasında emniyette gönüllü sağlık kontrolü yaptım. Gözaltına alınan kişilerle çok sorun yaşadım. Oysa ki ben mesleğimi yerine getirdim. Bu nedenle benden öc almak isteyenler yapmış olabilir. Ayrıca kurumda başarılı bazı insanların hoşuna gitmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-

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