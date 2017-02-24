Doçent Doktora, demir çubukla bayıltan dayak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da kar maskeli iki kişi, mesai bitiminde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'a demir çubuklarla saldırdı. Aldığı darbelerle bayılan doktor ölümden döndü.

Antalya Sağlık Platformu adına basın açıklaması yapan Antalya Tabib Odası Başkanı Dr. Adnan İş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'ın 22 Şubat Çarşamba günü mesai bitiminde, hastanenin çıkışında saldırıya uğradığını söyledi. Dr. İş, kar maskeli iki kişinin demir çubuklarla vurduğu 18 yıllık hekim Doç. Dr. Yılmaz'ın bayıldığını belirterek şöyle dedi:

"Neyse ki meslektaşımız bayılmış, yoksa ölüme kadar gidebilirdi. Ölmediği için şükrediyoruz. Doktorun kafasında dikişler var. Şu anda evinde istirahat ediyor. Saldırganların henüz yakalanmadığını biliyoruz. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Dr. Adnan İş, 2003 yılından beri uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonrasında sağlıkta şiddetin giderek arttığını söyledi. İktidarı hızla tedbir almaya davet eden Dr. Adnan İş şunları kaydetti:

"2015 yılında 12 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Bunun üçte biri fiziksel şiddet. Bunlar resmiyete yansıyan rakamlar. Oldukça kötü durumdayız. Uluslararası bir çalışmaya göre sağlık çalışanları diğer çalışanlara göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kalma riski altında. Bu Türkiye'de 50 katına kadar çıkmış durumda. Sözlü şiddetin hapisle cezalanması için yasa teklifi vardı ama henüz yasalaşmadı."

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