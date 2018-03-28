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Dizüstü bilgisayarın içine uyuşturucu gizlemişler

EDİRNE'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde gümrük kaçacağı içki ele geçirilirken, araçtaki dizüstü bilgisayarın içine gizlenmiş 90 gram uyuşturucu maddesi bulundu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü...

Dizüstü bilgisayarın içine uyuşturucu gizlemişler
EDİRNE'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde gümrük kaçacağı içki ele geçirilirken, araçtaki dizüstü bilgisayarın içine gizlenmiş 90 gram uyuşturucu maddesi bulundu.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı önündeki uygulama noktasında, sürücülüğünü A.Ç.'nin yaptığı FNCA4444 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği 'Caka'nın otomobilde bulunan Y.Ç.'nin kucağındaki dizüstü bilgisayara tepki göstermesi üzerine, detaylı arama yapıldı. Tornavida ile açılan bilgisayara gizlenmiş iki paket halinde 90 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili araç sürücüsü A.Ç. ve yanındaki Y.Ç., A.D. ile H.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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