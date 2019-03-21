Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

DİYARBAKIR'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında bomba araması yapan polisler, toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri buldu.

Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara gelenler, kurulan 5 ayrı kontrol noktasından üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Karadan alınan güvenlik önlemlerinin yanısıra havadan da polis helikopteri güvenlik uçuşu yaptı. Alanda polisler tarafından eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatları ise dalgıç polislerce gece görüşlü kamera ve metal detektörlerle arandı. Alanda yapılan aramalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın toprağa gömülü posterleri bulundu. Posterlere imha edilmek üzere el konulurken, kutlamalarda 7 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.



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