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Diyarbakır’da aileler arasında bahçe kavgası: 4 yaralı

DİYARBAKIR’da 2 aile arasında bahçe sınırı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Mardin yolu üzerindeki 1’nci...

Diyarbakır’da aileler arasında bahçe kavgası: 4 yaralı
DİYARBAKIR’da 2 aile arasında bahçe sınırı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Mardin yolu üzerindeki 1’nci Sokak'ta Baran ile Kaya ailesi arasında iddiaya göre bahçe sınırı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karıştığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. 

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