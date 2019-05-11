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Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobese kamerasında

DİYARBAKIR ve Batman’da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da mobese yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız,...

Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobese kamerasında
DİYARBAKIR ve Batman’da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da mobese yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Dağkapı Meydanı, Lise Caddesi'nde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüs, sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Yenişehir ilçesi Ofis semtinde kavşakta meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu görülen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Savrulan her iki otomobil, yol kenarındaki seyyar satıcının tezgahına çarptı. Tezgahın önünde bulunan 4 kişi, son anda kaçarak canlarını kurtardı.
Batman’daki bir kazada ise Diyarbakır Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu görülen otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

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